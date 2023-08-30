بالصورة - المبعوث الأميركي هوكستين على مائدة عشاء قائد الجيش جوزيف عون

.@POTUS Biden senior advisor @amoshochstein held a productive working dinner with the Commander of the @LebarmyOfficial. The dedication of highly professional soldiers is critical to #Lebanon's security & stability. Committed to continue the #US-Lebanon security partnership. pic.twitter.com/D0KrGWh6vr
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 30, 2023
.@POTUS Biden senior advisor @amoshochstein held a productive working dinner with the Commander of the @LebarmyOfficial. The dedication of highly professional soldiers is critical to #Lebanon's security & stability. Committed to continue the #US-Lebanon security partnership. pic.twitter.com/D0KrGWh6vr
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:بمناسبة الذكرى الـخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصّدر ورفيقيه، سيُقام مهرجان خطابي عند السّاعة 18:00 من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس 31-8-2023، في السّاحة المقابلة لتلفزيون "NBN" - الجناح.لذلك، سيتم اعتبارا من السّاعة 13:00 من التاريخ المذكور، اتّخاذ تدابير السّير التّاليّة:
أعلن الانقلابيون في الغابون في بيان متلفز مساء اليوم ، ان "قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضه قبل أربعة أيام الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا سيظلّ ساريا حتى إشعار آخر بهدف الحفاظ على الهدوء"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
شدد عضو تكتل الجمهورية النائب بيار بو عاصي، على أن "حيط القوات اللبنانية مش واطي"، وأنها لم تَحنِ رأسها يومًا لأحد، إلا أن هناك من "وطى" حيط الوطن من أهل بيتنا من أجل المكاسب والمناصب.