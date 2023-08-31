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محليات

ميقاتي زار قاعدة بيروت الجوية: المؤامرات كبيرة ومن كل الاتجاهات لكن بوجود جيشنا لا خوف على البلد

2023-08-31 | 05:41
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ميقاتي زار قاعدة بيروت الجوية: المؤامرات كبيرة ومن كل الاتجاهات لكن بوجود جيشنا لا خوف على البلد
ميقاتي زار قاعدة بيروت الجوية: المؤامرات كبيرة ومن كل الاتجاهات لكن بوجود جيشنا لا خوف على البلد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"ان الجيش نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية ويمثل النسيج الوطني بكل أطيافه، وبوجوده لا خوف على الوطن".

وقال ميقاتي خلال زيارته قاعدة بيروت الجوية اليوم، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون:" زيارتنا اليوم الى القاعدة الجوية للتعبير لكم عن حزننا العميق والتعزية باستشهاد النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استشهدا  في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا.كما اتمنى الشفاء للمعاون  أول محمد صيدح.
جيشنا اليوم بقوم بمهام كثيرة وصعبة والاتكال عليه. انتم حماة الوطن، ومن دونكم لا وطن ولا حضور فعليا للدولة. المؤامرات على هذا الوطن كبيرة، ونحتار من اين تأتي، وهي تستهدف وحدة هذا الوطن وسيادته وحدوده.لولا الجيش وقيادته الحكيمة، ماذا كان حلّ بالبلد؟ ".

كما اضاف:" في هذه المناسبة اتوجه بكلمة الى سيادة القائد لاقول: القائد يتحمّل اليوم عبئا لا يستطيع ان يتحمّله انسان،خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ماليا واقتصاديا، وهو  ويجاهد لكي يبقى هذا الجيش واقفا على قدميه وحامي سيادة الوطن. فالجيش يمثل نسيج هذا الوطن بكل اطيافه".

وتابع ميقاتي: "في هذه المناسبة أيضا اكرر تقديري للجهد الذي بذله الجيش في المساهمة في اخماد الحرائق في اليونان وقبرص، وانقل اليكم تحيات رئيس وزراء اليونان  الذي اتصل بي شاكرا جهودكم.
أكرر تعازي الحارة ولا يمكنني ان اصف لكم الحزن الذي انتابني لدى اطلاعي من قبل قائد الجيش على الحادثة.
اتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر وللشهداء الابرار الرحمة".

امّا خلال لقائه ضباط القاعدة الجوية قال ميقاتي: "لبنان محمي اليوم بقوة عظيمة هي العناية الالهية وندعو الله ان يحمي جيشنا الباسل".

مشيراً "نحن نمر بظروف صعبة جدا، في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية  وتولي الحكومة تصريف الاعمال، وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب والتشنجات  السياسية المستمرة. لولا وجود الجيش لا احد يعلم كيف كان سيكون وضع البلد. والحمدلله أن البلد لا يزال واقفا ومحميا. علينا ان نستمر في العمل لبناء الدولة، لان لا خيار لنا سواها، وان نقوم بعملنا بطريقة صحيحة، وهذا ما نسعى دوما لفعله". 

وقال ميقاتي:"لم اكن على معرفة مسبقة بقائد الجيش، ولكن في خلال السنتين الاخيرتين، لمست لديه مناقبية وحرفية ومتابعة دائمة   لكل أمر يخص الجيش، خارجيا وداخليا.
صحيح أن المؤامرات كبيرة ومن كل الاتجاهات، ولكن بوجود جيشنا ، فلا خوف على البلد. انتم نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية... ما تجسدونه بوحدتكم هو النموذج  الذي نريده للبنان".

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نجيب ميقاتي

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