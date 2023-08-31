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محليات

مراسل "الجديد" : ارجاء زيارة وزير الخارجية الايراني الى عين التينة ليوم غد الجمعة عند الساعة ١١

2023-08-31 | 06:17
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مراسل "الجديد" : ارجاء زيارة وزير الخارجية الايراني الى عين التينة ليوم غد الجمعة عند الساعة ١١
مراسل "الجديد" : ارجاء زيارة وزير الخارجية الايراني الى عين التينة ليوم غد الجمعة عند الساعة ١١
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مراسل "الجديد" : ارجاء زيارة وزير الخارجية الايراني الى عين التينة ليوم غد الجمعة عند الساعة ١١

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يعقوب في ذكرى والده والامام الصدر: الرئيس بري يتحمل نتائج القضية سلباً او ايجاباً
07:02

يعقوب في ذكرى والده والامام الصدر: الرئيس بري يتحمل نتائج القضية سلباً او ايجاباً

اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في مؤتمر صحفي، "في ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر والشيخ يعقوب، أن الإمام الصدر والشيخ يعقوب كانا أكبر أعداء للحرب الأهلية، وقد تصدوا بوجهها، ورفض الامام الصدر حتى مغادرة مبنى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، حتى وصول الخطر إليه شخصيا. وقد اتم الشيخ محمد يعقوب اول وقف لإطلاق النار بين الشياح وعين الرمانة وأزال المتاريس، يرافقه المرحوم داني شمعون، واستشهد يومها معهم الملازم اول كنج وما كان اعتصام مسجد الصفا وانقطاع الامام عن الطعام والشراب الا رفضا أخلاقيا وانسانيا للحرب".

07:02

يعقوب في ذكرى والده والامام الصدر: الرئيس بري يتحمل نتائج القضية سلباً او ايجاباً

اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في مؤتمر صحفي، "في ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر والشيخ يعقوب، أن الإمام الصدر والشيخ يعقوب كانا أكبر أعداء للحرب الأهلية، وقد تصدوا بوجهها، ورفض الامام الصدر حتى مغادرة مبنى المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، حتى وصول الخطر إليه شخصيا. وقد اتم الشيخ محمد يعقوب اول وقف لإطلاق النار بين الشياح وعين الرمانة وأزال المتاريس، يرافقه المرحوم داني شمعون، واستشهد يومها معهم الملازم اول كنج وما كان اعتصام مسجد الصفا وانقطاع الامام عن الطعام والشراب الا رفضا أخلاقيا وانسانيا للحرب".

عدوان: ما حصل بجلسة الهيئة الاتهامية للنظر بالادعاء على سلامة من أكبر فضائح قصر العدل
06:34

عدوان: ما حصل بجلسة الهيئة الاتهامية للنظر بالادعاء على سلامة من أكبر فضائح قصر العدل

شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عدوان​، على أنّ "ما حصل يوم الثّلاثاء في جلسة الهيئة الاتهامية أثناء النّظر في الادّعاء على حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، فضيحة من أكبر الفضائح الّتي عرفها ​قصر العدل​".

06:34

عدوان: ما حصل بجلسة الهيئة الاتهامية للنظر بالادعاء على سلامة من أكبر فضائح قصر العدل

شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عدوان​، على أنّ "ما حصل يوم الثّلاثاء في جلسة الهيئة الاتهامية أثناء النّظر في الادّعاء على حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، فضيحة من أكبر الفضائح الّتي عرفها ​قصر العدل​".

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