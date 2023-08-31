الجمهورية القوية يتقدّم بإخبار حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تقدم وفد نيابي من تكتل "الجمهورية القوية" يضمّ النواب جورج عقيص وانطوان حبشي وغادة ايوب ورازي الحاج، بإخبار لدى هيئة مكافحة الفساد حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو الثاني الذي يتقدم به نواب تكتل الجمهورية القوية بنفس الموضوع بعد الاخبار الذي تم تقديمه لدى النائب العام التمييزي.