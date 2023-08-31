الجمهورية القوية يتقدّم بإخبار حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تقدم وفد نيابي من تكتل "الجمهورية القوية" يضمّ النواب جورج عقيص وانطوان حبشي وغادة ايوب ورازي الحاج، بإخبار لدى هيئة مكافحة الفساد حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو الثاني الذي يتقدم به نواب تكتل الجمهورية القوية بنفس الموضوع بعد الاخبار الذي تم تقديمه لدى النائب العام التمييزي.
ومن المعلوم ان تقرير التدقيق الاولي الذي اجرته شركات الفاريز ومارسال على حسابات مصرف لبنان قد اظهر شبهات فساد يقع امر التحقيق فيها للهيئة صاحبة الاختصاص عملا بالقانون رقم 175/2020.
وشدد الوفد على اهمية الدور الذي يمكن للهيئة ان تلعبه في مكافحة الفساد، وعلى الآمال المعقودة عليها.