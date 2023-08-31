عدوان: ما حصل بجلسة الهيئة الاتهامية للنظر بالادعاء على سلامة من أكبر فضائح قصر العدل
شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عدوان، على أنّ "ما حصل يوم الثّلاثاء في جلسة الهيئة الاتهامية أثناء النّظر في الادّعاء على حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، فضيحة من أكبر الفضائح الّتي عرفها قصر العدل".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أنّ "هذه الفضيحة تستوجب التّحرّك الفوري لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والقضاة ونقابة المحامين، للتّوصّل إلى قرارت حاسمة"، مشيرًا إلى أنّ "في مطلق الأحوال، سنُطلع الرّأي العام على الوقائع والتّفاصيل الصّادمة والمثبتة كافّة!".