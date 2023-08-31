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محليات

هوكشتاين زار بو حبيب وأكد على حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب

2023-08-31 | 07:46
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هوكشتاين زار بو حبيب وأكد على حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب
هوكشتاين زار بو حبيب وأكد على حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين المنسّق الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة والبنى التحتية الدولية آموس هوكشتاين ترافقه سفيرة الولايات المتّحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت.

وتطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونيفيل، حيث أكّد السيد هوكشتاين على حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب. وشرح معالي الوزير أنّ الموقف الذي حمله إلى نيويورك هو موقف الحكومة اللبنانية بالتشاور مع مختلف الأطراف المحليين، وذلك في سبيل الحفاظ على السيادة والمصلحة اللبنانية والإستقرار في الجنوب.
 

من ناحية أخرى، أفاد السيد هوكشتاين عن تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرًا إلى وجود إهتمام عالمي بالتنقيب المذكور، ومعربًا عن تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار. بحسب بيان وزارة الخارجية

وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد السيد هوكشتاين أنّه، وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقييم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب. حول ذلك، أعرب معالي الوزير عن جهوزية لبنان لإطلاق هذا المسار، بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية.

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