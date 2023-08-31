الجيش: قطر ستزوّدنا بالوقود لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار

بدوره، شكر قائد الجيش العماد جوزاف عون، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على "هذه الهبة الكريمة"، مثمنًا "وقوف بلاده إلى جانب المؤسسة العسكرية، وتوفيرها مختلف أشكال الدعم للعسكريين، بخاصة الهبة المالية التي قدمتها مؤخرًا، لمساعدتهم على الصمود في وجه الصعوبات المعيشية".