الجيش: قطر ستزوّدنا بالوقود لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار
أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دولة قطر أعلنت تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 اشهر، بقيمة 30 مليون دولار، وذلك في إطار دعم قدرته على الاستمرار في ظل الأزمة الراهنة".
بدوره، شكر قائد الجيش العماد جوزاف عون، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على "هذه الهبة الكريمة"، مثمنًا "وقوف بلاده إلى جانب المؤسسة العسكرية، وتوفيرها مختلف أشكال الدعم للعسكريين، بخاصة الهبة المالية التي قدمتها مؤخرًا، لمساعدتهم على الصمود في وجه الصعوبات المعيشية".