مصرف لبنان: الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية تعادل 8542 مليون دولار

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه "بناء على القيود المحاسبية الموقوفة في 15/8/2023 وبعد مراجعة الأرقام مع المديريات المعنية، تبين أن الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية تعادل 8542 مليون دولار أميركي، أي أنها انخفضت بين آخر تموز ومنتصف آب".