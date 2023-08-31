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محليات

ميقاتي: لبنان يرحب باصدار مجلس الامن الدولي قرارا بالتمديد لـ"اليونيفيل"

2023-08-31 | 13:05
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ميقاتي: لبنان يرحب باصدار مجلس الامن الدولي قرارا بالتمديد لـ&quot;اليونيفيل&quot;
ميقاتي: لبنان يرحب باصدار مجلس الامن الدولي قرارا بالتمديد لـ"اليونيفيل"

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يرحب لبنان باصدار مجلس الامن الدولي هذا المساء قرارا بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار. 
إن قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام "اليونيفيل"بعملها "بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر"، وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح ،واننا نشكر تفهّم العديد من الدول واصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية.

وفي هذه المناسبة فاننا نجدد تمسك لبنان بالقرار الاممي الرقم1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، ونجدد المطالبة بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الاراضي اللبنانية. كما نطالب بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
إنني أتوجه بتحية تقدير الى معالي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي قاد جهودا ديبلوماسية مضنية على مدى ايام .كما احيي الفريق اللبناني الذي واكب عمل الوزير في اجتماعات مجلس الامن على عمله الدؤوب ومتابعته المستمرة .
إن ما تحقق خطوة أساسية لصون حقوق لبنان وسيادته وسنستمر في العمل لانجاز كل ما هو مطلوب في هذا الاطار.
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ميقاتي: لبنان يرحب باصدار مجلس الامن الدولي قرارا بالتمديد لـ"اليونيفيل"

محليات

نجيب ميقاتي

يونيفيل

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15:35

اليونيفيل: مجلس الأمن تبنى القرار 2695 مفوضا القوات الدولية إجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية

اعلنت" اليونيفيل" في بيان ان "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنى اليوم القرار 2695، الذي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لسنة اخرى. ويعيد القرار الجديد تأكيد ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.

15:35

اليونيفيل: مجلس الأمن تبنى القرار 2695 مفوضا القوات الدولية إجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية

اعلنت" اليونيفيل" في بيان ان "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنى اليوم القرار 2695، الذي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لسنة اخرى. ويعيد القرار الجديد تأكيد ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.

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