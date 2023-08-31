جبران باسيل من الكورة: أحذر من موجة نزوح سوري جديدة ونطالب بإقفال كامل للحدود و"ممنوع فتح المدرسة للنازح السوري قبل الظهر"

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية.
سأل النائب غسان حاصباني، تعليقاً على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار على مدى سبعة أيام يليها جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟".
أعلن التفتيش المركزي أن "تشغيل برنامج جدولة الوقت وإدارته Time Track يدخل ضمن إطار تنظيم العمل الداخلي في التفتيش المركزي وتطويره وخصوصا بعد تناقص عدد المفتشين بشكل كبير وتزايد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق التفتيش المركزي في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخ بلادنا. كان لا بدّ من إيجاد وسيلة للاستفادة من إنتاجية المفتشين الى أقصى الحدود".