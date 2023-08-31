اليونيفيل: مجلس الأمن تبنى القرار 2695 مفوضا القوات الدولية إجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية

اعلنت" اليونيفيل" في بيان ان "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنى اليوم القرار 2695، الذي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لسنة اخرى. ويعيد القرار الجديد تأكيد ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.