الجمهورية: بري سدد الكرة إلى ملعب المعارضة ووضعها أمام محك التجاوب مع الدعوة إلى الحوار

اعتبرت أوساط سياسية لصحيفة الجمهورية، أن "الشق الرئاسي من خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري سدد الكرة الى ملعب قوى المعارضة ووضعها أمام محك التجاوب مع الدعوة إلى الحوار في المجلس النيابي او تحمّل مسؤولية استمرار الازمة الرئاسية ومفاعيلها المتفاقمة".