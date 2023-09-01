اللواء: دعوة بري للحوار ممكن أن تحرك الركود السياسي وتفتح كوة حقيقية في الانسداد الداخلي

أكدت مصادر سياسية لصحيفة اللواء، أن "كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري يحمل في طياته اشارات ايجابية، لملاقاة المتغيرات الحاصلة حول عدم دفع البلد الى الانهيار، والمدخل الاول هو احياء مؤسسات الدولة، بإنهاء الشغور الرئاسي".