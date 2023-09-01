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محليات

البناء: شهر أيلول سيكون حاسماً بالاستحقاق الرئاسي

2023-09-01 | 02:04
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البناء: شهر أيلول سيكون حاسماً بالاستحقاق الرئاسي
البناء: شهر أيلول سيكون حاسماً بالاستحقاق الرئاسي

لفتت مصادر سياسية لصحيفة البناء، الى أن "شهر ايلول سيكون حاسماً بالاستحقاق الرئاسي"، متوقعة "تكثيف الاتصالات والمشاورات بين الأطراف الداخلية من جهة وأعضاء اللجنة الخماسيّة من جهة ثانية لتوفير الظروف الملائمة لانتخاب الرئيس".

وتوقفت المصادر "عند الحركة الديبلوماسية اللافتة تجاه لبنان من هوكشتاين الى عبد اللهيان ولودريان وما بينهما من مبعوثين خليجيين، ما يؤشر الى إرادة دولية وعربية وخليجية باتجاه تسوية رئاسية".

وتوقفت المصادر أيضاً بحذر "عند الموقف الأميركي المراوغ بين الحديث عن دعم الاستقرار اللبناني لا سيما على الحدود وبين عدم بذل جهود جدية لدفع حلفائه في لبنان لتسهيل انتخاب الرئيس".

 وتردد أمس، أنّ "موفدًا قطرياً سيسبق لودريان إلى لبنان، ما فيه دلالة على عدم وحدة مسار اللّجنة الخماسيّة، حيث أنّ القطري لا يُعوّل على المبادرة الفرنسية، وكذلك الأميركي".

وتوقعت أوساط مطلعة على حوار الحزب والتيار للبناء، حصول تطورات إيجابية على صعيد النقاط العالقة في موضوع اللامركزية المالية الموسّعة وإيجاد صيغة مقبولة عند كل الأطراف لا سيّما عند حركة أمل، ما يسهّل عملية انتخاب الرئيس.
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