الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الأخبار: البعض يحاول تغطية تقصيره بالبحث عن كبش محرقة

2023-09-01 | 02:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأخبار: البعض يحاول تغطية تقصيره بالبحث عن كبش محرقة
الأخبار: البعض يحاول تغطية تقصيره بالبحث عن كبش محرقة

علمت صحيفة الأخبار، أنه "في ضوء التقارير التي تكشف هشاشة العمل السياسي والدبلوماسي الذي قام به «لبنان الرسمي» في مواجهة تحدّي قرار التمديد لقوات اليونيفل في لبنان، يعمل البعض على تغطية تقصيره بالبحث عن كبش محرقة.

ففيما امتنعت الجهات الرسمية المعنية عن مُساءلة السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة آمال مدللي عن دورها في تمرير القرار - الجريمة العام الماضي، كما أقرّ بذلك الأميركيون على ألسنة دبلوماسيين في الأمم المتحدة وعلى لسان الموفد الرئاسي عاموس هوكشتين، بدا أمس أن وزير الخارجية، بدعم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض «الوشاة»، من الدبلوماسيين، يسعون إلى تغطية تقصيرهم الفاضح بمعاقبة مندوبة لبنان في الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد، عبر إعادتها إلى الإدارة المركزية في بيروت، وتعيين بديل لها ذي مواصفات لا تزعج الدول الكبرى التي تضغط على لبنان. وهي جريمة موصوفة بحق دبلوماسية نشطت منذ وقت طويل لمواجهة الثغرات في القرار الدولي، وكانت من أكثر مَن عمل على توضيح نقاط الخلل، سواء في حديثها مع المسؤولين في بيروت أو مع مندوبي الدول في الأمم المتحدة.

وكانت مراد، دُعيت إلى الانضمام إلى جلسة مجلس الأمن بعد التصويت، وبعد إلقاء مندوبي بعض الدول تعليقات. بدت في حالة تأثّر واضح، وباشرت كلمتها المرتجلة بالتعبير عن الأسف للقرار الذي لا يأخذ في الاعتبار هواجس لبنان ولا يتعامل مع الواقع. ولفتت إلى أن «قرار التمديد يقع تحت الفصل السادس، لأن لبنان هو من يطلبه، وهو ليس قراراً مفروضاً على لبنان. فلماذا استُخدمت في صياغة القرار لغة تُستخدم عادة في الفصل السابع؟». وأضافت: «لماذا نخلق توترات حيث لا يجب. اليونيفل موجودة في الجنوب اللبناني بسبب النزاع مع إسرائيل، فلماذا هناك من يريد تصوير الأمر وكأنّ هناك نزاعاً بين اليونيفل وفئة لبنانية (قاصدة حزب الله من دون تسميته)، علماً أن هذه الفئة جزء من النسيج الوطني اللبناني. والعلاقة جيدة جداً بين اليونيفل والأهالي. فليكن النص مساعداً على استتباب الأمن. وحين ندرس النصوص فلنقف عند مشاغل الشعوب والحكومات التي هي أدرى بشعابها». ورأت أن امتناع اثنين من أعضاء مجلس الأمن عن التصويت «مؤشر كبير»، وأشارت إلى أن القرار «لم يعكس هواجس لبنان بصورة كاملة ولم يأخذ في الاعتبار خصوصية واقع الحال. والخصوصية في هذه الحالة هي السيادة». وعن طلب لبنان تسمية شماليّ بلدة الغجر بخراج بلدة الماري، قالت إن لبنان «يسعى إلى تصحيح الاسم ولم يطلب تغيير الواقع. فشماليّ الغجر تسمية استُخدمت للمرة الأولى في قرارات التمديد لليونيفل».وأسفت لأن القرار لم يأت على ذكر الاحتلال الإسرائيلي لتلك المنطقة واكتفى بالحديث عن الوجود الإسرائيلي.

من جهة أخرى، نفت مدللي أمس أن تكون قد تصرّفت العام الماضي من رأسها، واتّهمت في تصريحات وزير الخارجية بالامتناع عن تزويدها بالتعليمات العام الماضي، ما يوجب على اللجان النيابية المعنية التحقيق في الخفّة الفائقة في التعاطي مع قضايا تتعلق بالسيادة الوطنية.
 
الأخبار: البعض يحاول تغطية تقصيره بالبحث عن كبش محرقة

محليات

جان مراد

صحيفة الاخبار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأمين العام لحزب الله التقى وزير الخارجية الايراني وجرى التباحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة
البناء: شهر أيلول سيكون حاسماً بالاستحقاق الرئاسي

اقرأ ايضا في محليات

قوى الأمن: توقيف عدد من افراد شبكة دولية نفذت عمليات احتيالية
03:13

قوى الأمن: توقيف عدد من افراد شبكة دولية نفذت عمليات احتيالية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية.

03:13

قوى الأمن: توقيف عدد من افراد شبكة دولية نفذت عمليات احتيالية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية.

حاصباني: الدستور يفرض على بري فتح المجلس لعقد جلسات انتخابية
03:01

حاصباني: الدستور يفرض على بري فتح المجلس لعقد جلسات انتخابية

سأل النائب غسان حاصباني، تعليقاً على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار على مدى سبعة أيام يليها جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟".

03:01

حاصباني: الدستور يفرض على بري فتح المجلس لعقد جلسات انتخابية

سأل النائب غسان حاصباني، تعليقاً على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار على مدى سبعة أيام يليها جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟".

التفتيش المركزي: تشغيل TIME TRACK ينظم عمل المفتشين ويطوره
02:44

التفتيش المركزي: تشغيل TIME TRACK ينظم عمل المفتشين ويطوره

أعلن التفتيش المركزي أن "تشغيل برنامج جدولة الوقت وإدارته Time Track يدخل ضمن إطار تنظيم العمل الداخلي في التفتيش المركزي وتطويره وخصوصا بعد تناقص عدد المفتشين بشكل كبير وتزايد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق التفتيش المركزي في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخ بلادنا. كان لا بدّ من إيجاد وسيلة للاستفادة من إنتاجية المفتشين الى أقصى الحدود".

02:44

التفتيش المركزي: تشغيل TIME TRACK ينظم عمل المفتشين ويطوره

أعلن التفتيش المركزي أن "تشغيل برنامج جدولة الوقت وإدارته Time Track يدخل ضمن إطار تنظيم العمل الداخلي في التفتيش المركزي وتطويره وخصوصا بعد تناقص عدد المفتشين بشكل كبير وتزايد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق التفتيش المركزي في هذه الأيام الاستثنائية من تاريخ بلادنا. كان لا بدّ من إيجاد وسيلة للاستفادة من إنتاجية المفتشين الى أقصى الحدود".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023