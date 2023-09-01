وزير الزراعة الياباني اعتذر على تشكيكه في نقاوة مياه فوكوشيما المشعّة
اعتذر وزير الزراعة الياباني تيتسورو نومورا على وصفه المياه التي تصرّفها اليابان من محطة "فوكوشيما" المنكوبة في المحيط بأنها "مياه ملوثة"، وأكد "نقاوتها" بعد أن أثار حفيظة الحكومة، بحسب ما افادت وكالة "نوفوستي".
وقال في مؤتمر صحافي: "أعرب عن اعتذاري الشديد وأسحب وصفي المياه النقية المصرّفة من المحطة بأنها ملوثة. أعتذر عن الإساءة لمشاعر سكان فوكوشيما وجميع المعنيين".
وأعربت الصين المجاورة عن رفضها توصيف مياه "فوكوشيما"بالنقية وتشدد على تسميتها بالملوثة، فيما طالبت اليابان بكين بالاعتماد على البيانات العلمية وعدم نشر "معلومات كاذبة" عن مياه "فوكوشيما".