وزير الزراعة الياباني اعتذر على تشكيكه في نقاوة مياه فوكوشيما المشعّة

اعتذر وزير الزراعة الياباني تيتسورو نومورا على وصفه المياه التي تصرّفها اليابان من محطة "فوكوشيما" المنكوبة في المحيط بأنها "مياه ملوثة"، وأكد "نقاوتها" بعد أن أثار حفيظة الحكومة، بحسب ما افادت وكالة "نوفوستي".