حاصباني: الدستور يفرض على بري فتح المجلس لعقد جلسات انتخابية

سأل النائب غسان حاصباني، تعليقاً على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار على مدى سبعة أيام يليها جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟".

وفي حديث إذاعي، رأى "أن الدستور يفرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح المجلس لعقد جلسات انتخابية"، مشيرا إلى ان "الشعب اللبناني يريد وطنا يطبق الدستور، ولا يريد وطنا يدفعه إلى العيش في الخارج".



وبالنسبة إلى حوار "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الموصوف بالمتقدم، سأل: "هل هناك فعلا تقدم في الحوار؟"، معتبرا "أن ما يجري على صعيد اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الائتماني غير جدي".



وفي ما يتعلق بتعطيل جلسة الانتخاب التي قد تأتي بسليمان فرنجية رئيسا، أكد أنه "لا يمكنه الجزم بانتخابه، وأنه إذا حصل توافق عليه لكل حادث حديث".



وبخصوص الحركة الديبلوماسية، ووجود موفد قطري في لبنان، لفت إلى ان "المبادرات متعددة لبناء الجسور، والوصول الى تفاهمات من قبل الخارج والداخل ،ولكن لا علم لي بوجود موفد قطري في لبنان".