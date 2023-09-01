مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من وزارة الخارجية اللبنانية

سيمون أبو فاضل لـ "هنا بيروت" : باسيل أخبر القطريين أنه قام بالعمل على نصف الوظيفة بإبعاد سليمان فرنجية عن سدة الرئاسة

سيمون أبو فاضل لـ "هنا بيروت" : باسيل أخبر القطريين أنه قام بالعمل على نصف الوظيفة بإبعاد سليمان فرنجية عن سدة الرئاسة