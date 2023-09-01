قاسم هاشم : إذا لم أقتنع بمرشح لن أصوت له ولو كان ذلك ضد قناعات الكتلة

قاسم هاشم : إذا لم أقتنع بمرشح لن أصوت له ولو كان ذلك ضد قناعات الكتلة

