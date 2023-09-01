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سيمون أبو فاضل لـ "هنا بيروت" : باسيل أخبر القطريين أنه قام بالعمل على نصف الوظيفة بإبعاد سليمان فرنجية عن سدة الرئاسة
سيمون أبو فاضل لـ "هنا بيروت" : باسيل أخبر القطريين أنه قام بالعمل على نصف الوظيفة بإبعاد سليمان فرنجية عن سدة الرئاسة
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مؤتمر صحافي لوزير الخارجية اللبناني من الوزارة
مؤتمر صحافي لوزير الخارجية اللبناني من الوزارة
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مؤتمر صحافي لوزير الخارجية اللبناني من الوزارة
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عبد اللهيان من وزارة الخارجية اللبنانية : الانتخابات الرئاسية شأن لبناني داخلي، وإيران ترفض التدخل الأجنبي
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