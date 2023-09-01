عبد اللهيان من وزارة الخارجية اللبنانية : الانتخابات الرئاسية شأن لبناني داخلي، وإيران ترفض التدخل الأجنبي

كما دعا عبداللهيان "المسؤولين في لبنان إلى أن يسرّعوا وتيرة التوصل لاتفاق بشأن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".

وفي سياق منفصل، أشار عبداللهيان إلى أن استعداد الشركات الإيرانية لحل مشكلة الكهرباء في لبنان لا زالت مستمرة.