الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

كتلة تجدد : رئيس مجلس النواب طرف رئيسي معطل وهو ليس الجهة المؤهلة لقيادة أي حوار

2023-09-01 | 09:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كتلة تجدد : رئيس مجلس النواب طرف رئيسي معطل وهو ليس الجهة المؤهلة لقيادة أي حوار
كتلة تجدد : رئيس مجلس النواب طرف رئيسي معطل وهو ليس الجهة المؤهلة لقيادة أي حوار

اجتمعت كتلة تجدد في مقرها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي :

 "استغربت الكتلة ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة لما سماه حواراً لمدة سبعة أيام، على أن تتم "مكافأة" القوى التي تقبل المشاركة فيه، بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية. "

وأضاف البيان : "نلفت انتباه رئيس المجلس إلى انه طرف رئيسي معطل لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي نشدد على أنه ليس الجهة المؤهلة لقيادة أي حوار وان عقد الجلسات المفتوحة هو واجب دستوري، على رئاسة المجلس تنفيذه في المهلة المحددة لانتخاب الرئيس، والاستمرار به، قبل وبعد الشغور الرئاسي إلى أن يحصل الانتخاب ، وهذا الواجب ليس مادة تفاوضية،فلا يجوز أن يكون دفتر شروط يستعمل عند الحاجة لفرض انتخاب المرشح الوحيد، فهذا سلوك لم يسبق لأي رئاسة مجلس للنواب أن اعتمدته منذ الاستقلال وإلى اليوم، كما تلفت رئيس المجلس إلى أن التعطيل يحصل بتناغم داخلي وبرعاية إقليمية، وقد كان كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن دور إيران في هذا المجال، إقرار لا لبس وتأكيد لما بات مؤكداً".

 وأكد البيان على أن "كتلة تجدد تشدد على أن الأولوية المطلقة هي انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقوم الرئيس المنتخب باتخاذ الخطوات التي تمليها عليه مسؤولياته الوطنية والدستورية لعودة الجميع تحت كنف السيادة والدولة والعدالة والاصلاح، وعلى أن يتم سريعاً تشكيل حكومة إنقاذ تستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتتولى عملية الاصلاح والنهوض الاقتصادي".

كما تابع بيان كتلة تجدد : "على صعيد آخر تنظر الكتلة بارتياح إلى قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب لسنة، وفقاً لما يمليه القرار 1701، وتعتبر أن التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكل مندرجاته،والتزامه بضمان تنفيذ مهمة اليونيفل، يشكلان مصلحة لبنانية عليا، لجهة ضمان الاستقرار وحماية حدود لبنان التي هي مسؤولية الشرعية اللبنانية بمؤازة القوات الدولية. وتأسف الكتلة لإداء السلطة اللبنانية التي بدت في المناقشات التي جرت في نيويورك وكأنها تساهم بتجويف القرار 1701 ، وفي عرقلة مهمة اليونيفل،ما أعاد إلى الأذهان رفض سلطة الوصاية نشر الجيش في الجنوب قبل حرب ال2006 ،بذريعة رفض تحوله الى حارس حدود لإسرائيل".  

وختم البيان : "أطلقت الكتلة نداء الى المسؤولين في وزارة الطاقة والهيئات المعنية، وحل أزمات الخدمات المتراكمة في جميع المناطق، ولاسيما أزمة مياه الشفة في بيروت. وحذرت من ان استمرار انقطاع المياه في العاصمة والمناطق، ينذر بعواقب وخيمة، ونؤكد أننا سنكون إلى جانب أهلنا احتجاجاً على هذا التردي، فالمطلوب المعالجة السريعة".

مقالات ذات صلة
كتلة تجدد : رئيس مجلس النواب طرف رئيسي معطل وهو ليس الجهة المؤهلة لقيادة أي حوار

محليات

كتلة تجدد

نبيه بري

الانتخابات الرئاسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 1-9-2023
باسيل: ما سمعنا من بري "جيّد وإيجابي"

اقرأ ايضا في محليات

عبداللهيان: إيران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية
10:22

عبداللهيان: إيران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية

لفت وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان إلى أنّ "العلاقات بين إيران ولبنان عريقة واستراتيجيّة وممتازة"، مؤكّدًا "أنّنا نتابع بدقّة التّطوّرات الجارية في لبنان، ونستمرّ في دعمنا ومؤازرتنا لمحور المقاومة، للمحافظة على المصلحة الوطنيّة اللّبنانيّة، في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيليّة الصّهيونيّة، الّتي تتهدّد هذه المنطقة برمّتها".

10:22

عبداللهيان: إيران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية

لفت وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان إلى أنّ "العلاقات بين إيران ولبنان عريقة واستراتيجيّة وممتازة"، مؤكّدًا "أنّنا نتابع بدقّة التّطوّرات الجارية في لبنان، ونستمرّ في دعمنا ومؤازرتنا لمحور المقاومة، للمحافظة على المصلحة الوطنيّة اللّبنانيّة، في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيليّة الصّهيونيّة، الّتي تتهدّد هذه المنطقة برمّتها".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023