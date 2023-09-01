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محليات

الراعي: نحذّر من خطورة الموقف الدولي المتعلق بالنازحين

2023-09-01 | 09:13
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الراعي: نحذّر من خطورة الموقف الدولي المتعلق بالنازحين
الراعي: نحذّر من خطورة الموقف الدولي المتعلق بالنازحين

إعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن “لا خلاص للبنان إلا بإدارة أبنائه، ووحدتهم الوطنية هي ضمانة مستقبلهم. ومهما كثرت المبادرات الخارجية تبقى قاصرة عن تحقيق خلاص لبنان اذا لم يلتزم اللبنانيون بمصلحة وطنهم العليا، ويتجاوزوا خلافاتهم الشخصية والفئوية”.

وخلال كلمة له في لقاء دوري بالديمان، عقده منتدى التفكير الوطني، شدّد الراعي على أن “مدخل الحل للأزمة القاسية القائمة هو انتخاب رئيس للجمهورية وفق الآليات الديموقراطية المعتمدة في نظامنا السياسي بعيداً عن كل مشاحنات وتحديات وتعطيل”. ولفت الى أن “هذه الأزمة كشفت محورية موقع رئاسة الجمهورية، وأكدت أنه الرأس الدستوري فعلياً الذي بدونه لا حياة للجسم المؤسساتي، بالرغم من كل ما يحكى عن تراجع صلاحياته الدستورية”.

كما حذّر الراعي، من “خطورة الموقف الدولي المتعلق بالنازحين السوريين وتواجدهم في لبنان”. وقال: “مؤسف جداً ومستغرب هذا الموقف الذي تلتزم به كل الدول تقريباً، بدليل اعتمادها خطاب واحد موحّد، يربط الحل الإنساني، الذي يكفل عودة النازحين الى سوريا، بالحل السياسي المتعثر”.

وكشف الراعي عن أنه يتابع “هذا الملف الخطير” من خلال مراسلاته للمسؤولين في الخارج، ولقاءاته المتوالية بسفراء الدول”. وأضاف، “لكن أجوبتهم على تساؤلاتنا غريبة ومؤسفة”.

وختم، بالقول: “ان انقساماتنا الداخلية أوصلت لبنان الى حالته المزرية الراهنة، وأوجدت فيه حالة غير مسبوقة في العالم، اذ أوجدت دولة بلا رئيس جمهورية. هذه الإنقسامات تبرز عدم مسؤوليتنا الوطنية، ما يبرر للعالم تخليه عن مسؤولياته تجاهنا”.

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محليات

البطريرك الراعي

الديمان

منتدى التفكير الوطني

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عبداللهيان: إيران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية
10:22

عبداللهيان: إيران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية

لفت وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان إلى أنّ "العلاقات بين إيران ولبنان عريقة واستراتيجيّة وممتازة"، مؤكّدًا "أنّنا نتابع بدقّة التّطوّرات الجارية في لبنان، ونستمرّ في دعمنا ومؤازرتنا لمحور المقاومة، للمحافظة على المصلحة الوطنيّة اللّبنانيّة، في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيليّة الصّهيونيّة، الّتي تتهدّد هذه المنطقة برمّتها".

10:22

عبداللهيان: إيران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية

لفت وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان إلى أنّ "العلاقات بين إيران ولبنان عريقة واستراتيجيّة وممتازة"، مؤكّدًا "أنّنا نتابع بدقّة التّطوّرات الجارية في لبنان، ونستمرّ في دعمنا ومؤازرتنا لمحور المقاومة، للمحافظة على المصلحة الوطنيّة اللّبنانيّة، في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيليّة الصّهيونيّة، الّتي تتهدّد هذه المنطقة برمّتها".

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