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محليات

بالصور - وزارة الزراعة تداهم محلات لبيع الحيوانات وتقفل عيادتين بيطريتين

2023-09-01 | 09:46
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بالصور - وزارة الزراعة تداهم محلات لبيع الحيوانات وتقفل عيادتين بيطريتين
بالصور - وزارة الزراعة تداهم محلات لبيع الحيوانات وتقفل عيادتين بيطريتين

داهمت وزارة الزراعة محلات لبيع الحيوانات واقفلت عيادتين بيطريتين في الاوزاعي والجناح.

وفي التفاصيل، قامت الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة  المؤلفة من رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري د يحيى خطار ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية د باسل البزال وحضور نقيب الاطباء البيطريين د ايهاب شعبان وذلك بتوجيهات من وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن و مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود   بمداهمة اربع محلات لبيع الحيوانات ومستلزماتها وقامت باقفال عيادتين بيطريتين الاولى في الاوزاعي  pet mart والثانية في منطقة الجناح pet house ومصادرة كافة اللقاحات والادوية والعدة البيطرية الموجودة بمواكبة جهاز امن الدولة واشراف النيابة العامة التمييزية. 

في حين طلب من اصحاب هذه المحلات الحضور الى وزارة الزراعة والتعهد بعدم ممارسة اي اعمال غير شرعية من ناحية تلقيح ومعالجة الحيوانات وبيع الادوية البيطرية تحت طائلة اقفال هذه المحلات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالتها الى القضاء المختص. 

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محليات

وزارة الزراعة

العيادة البيطرية

الجناح

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