عبداللهيان: إيران والسعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية اللبنانية

وأشار وأشار عبداللهيان إلى أن "لطالما أثبت قادة المقاومة والقادة السّياسيّون اللّبنانيّون أنّهم يعملون بكلّ قوّة، لصون المصلحة الوطنيّة العليا"، مبيّنًا أنّ "التّجربة العمليّة دلّت أنّ القادة السّياسيّين اللّبنانيّين يتمتّعون بالحنكة والدّراية اللّازمة الّتي تؤهّلها لإدارة الشّؤون السّياسيّة للبنان قُدمًا".

كما شدد عبداللهيان على "أنّنا نرفض تمامًا أيّ تدخّل خارجي من شأنه أن يؤثّر على القرارات السّياسيّة الّتي تتّخذ من قبل النّخب السّياسيّة اللّبنانيّة، ونعتقد أنّ هذه التّدخّلات إذا استمرّت فمن شأنها أن تزيد الأوضاع تعقيدًا"، معلنًا أنّ "إيران لم تتدخّل في أيّ وقت من الأوقات بالشّؤون الدّاخليّة للبنان. وما دام أنّ لبنان يريد ذلك، فإنّ إيران لن تتوانى في أيّ لحظة من اللّحظات من تقديم كلّ دعم ومؤازرة للبنان".

وأوضح أنّ "السّياسة الخارجيّة المعتمَدة من قبل الحكومة الإيرانيّة تقوم على مبدأ التّعاون مع دول العالم كافّة. وانطلاقًا من هذا التّوجّه، فقد انصبّت الجهود كافّة على الانفتاح والتّلاقي والتّواصل مع القوى الإقيلميّة في المنطقة، ولاحظنا أنّ هذه السّياسة كان لدى صدى إيجابي لدى هذه الدّول".

كما ركّز على "أنّنا نقيّم بشكل إيجابي عودة العلاقات بين طهران والرياض لحالاتها الطّبيعيّة"، كاشفًا أنّ "هناك بعض الدّول الأخرى الّتي تدخل في حالة حوار مع إيران، سواء بشكل علني أو سرّي، من أجل عودة العلاقات إلى شكلها الطّبيعي مع إيران". وذكّر بأنّه "عندما قامت السعودية بقطع علاقاتها الدّبلوماسيّة مع بلدنا، حذت بعض الدّول حذوها، إمّا بخفض العلاقات الدّبلوماسيّة، أو بتعليقها وتجميدها".

وأكّد عبداللهيان أنّه "ليست لدى إيران والسّعوديّة أي نيّة للتّدخّل والتّأثير في القرارات السّياسيّة الّتي تُتّخذ من قبل السّياسيّين اللّبنانيّين"، لافتًا إلى أنّ "خلال اللّقاءات الّتي أجريتها مع كبار المسؤولين في السّعوديّة، سمعت بعض المواقف والرّؤى المرتبطة بالعديد من الشّؤون الدّوليّة، ومنها ما يتعلّق بلبنان"

ولفت إلى أنّ "إيران تدعم أيّ توافق يتمّ التّوصّل إليه من قبل القادة السّياسيّين اللّبنانيّين"، معتبرًا أنّ "عودة العلاقات بين إيران والسّعوديّة إلى حالتها الطّبيعيّة، من شأنها أن تترك آثارًا إيجابيّةً وبنّاءةً على مستوى المنطقة بشكل عام، ومن بينها لبنان الشّقيق".

وأضاف: "مسألة إيجاد حلّ للفراغ الرّئاسي وانتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة... كلّها تُعتبر من القرارات السّياسيّة المناطة بالقادة السّياسيّين في لبنان".

في حين أعلن عبداللهيان "أنّني تطرّقت إلى مسألة الكهرباء مع المسؤولين اللّبنانيّين، وهذا الأمر بحاجة إلى قرار من قبل الحكومة اللبنانية. بمجرّد أن يُتّخذ ممثل هذا القرار، فإنّ إيران مستعدّة فورًا لإرسال الفرق الفنيّة والتّقنيّة والهندسيّة والتّجهيزات الهندسيّة، الّتي من شأنها أن تساهم في بناء معاملات للطاقة الكهربائية بقدرة 2000 ميغاواط".