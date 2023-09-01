أندريا تيننتي لـ"الجديد": حادث العاقبية كان جريمة بحق جنود حفظ السلام وتم التحقيق فيه وهو أمر غير مبرر وحميع السلطات اللبنانية أجمعت على موقفنا وتعاونت معنا لإتمام التحقيقات والمسارات القضائية