عاجل
"العربية": عناصر أمن في النيجر يمنعون مركبات من مغادرة السفارة الفرنسية دون تفتيش
"العربية": عناصر أمن في النيجر يمنعون مركبات من مغادرة السفارة الفرنسية دون تفتيش
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
16:31
"الوضع انقلب" .. سجناء يحتجزون عناصر الشرطة
10:35
ضباب على المرتفعات... إليكم طقس عطلة نهاية الأسبوع
05:45
ماسك يعلن عن مفاجأة غير متوقعة في منصة “إكس” ويصفها بدليل الهاتف العالمي
05:30
جريمة قتل هزّت الطريق الجديدة
04:47
فوائد دخول أشعة الشمس إلى المنزل..لا تُقدر بثمن!
محليات
بالتوازي مع الحراك الخارجي المنتظر في ايلول حراك داخلي بدأه الرئيس بري
2023-09-01 | 13:51
A-
A+
بالتوازي مع الحراك الخارجي المنتظر في ايلول حراك داخلي بدأه الرئيس بري
مقالات ذات صلة
وئام وهاب لـ "هنا بيروت" : الرئيس نبيه بري يقوم بالتنسيق مع حزب الله ومتحمس للحوار مع التيار الوطني الحر
كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال ذكرى تغييب الامام موسى الصدر
الموفد الاميركي آموس هوكشتاين يغادر عين التينة بعد لقائه الرئيس نبيه بري
بالتوازي مع الحراك الخارجي المنتظر في ايلول حراك داخلي بدأه الرئيس بري
محليات
نبيه بري
التيار الوطني الحر
العودة الى الأعلى
اللواء: دعوة بري للحوار ممكن أن تحرك الركود السياسي وتفتح كوة حقيقية في الانسداد الداخلي
الجمهورية: هوكشتاين التقى حاكم مصرف لبنان بالانابة بعيداً عن الأضواء
اقرأ ايضا في محليات
14:55
جريمة تهزّ عرسال.. "قتل زوجتهُ بطريقة وحشيّة"
14:55
جريمة تهزّ عرسال.. "قتل زوجتهُ بطريقة وحشيّة"
14:09
تمرد في سجن صور نجم عنه ٩ جرحى
14:09
تمرد في سجن صور نجم عنه ٩ جرحى
13:50
غادرت منزل ذويها في سعدنايل ولم تعد
13:50
غادرت منزل ذويها في سعدنايل ولم تعد
يحدث الآن
منوعات
16:31
"الوضع انقلب" .. سجناء يحتجزون عناصر الشرطة
عربي و دولي
16:28
"العربية": عناصر أمن في النيجر يمنعون مركبات من مغادرة السفارة الفرنسية دون تفتيش
محليات
14:55
جريمة تهزّ عرسال.. "قتل زوجتهُ بطريقة وحشيّة"
زوارنا يقرؤون الآن
2023-04-30
اكتشاف مواد مسرطنة في ”الإندومي”.. والشركة المصنعة تدافع عن المنتج
03:15
قلق حول صحة راغب علامة بعد صورة نشرتها زوجته جيهان
13:10
مقدمة النشرة المسائية 01-09-2023
16:31
"الوضع انقلب" .. سجناء يحتجزون عناصر الشرطة
00:39
ليونيل ميسي كسر قواعد الدوري الأميركي مجدداً ومطالبات بمعاقبته
2023-08-31
الصراف نشر مستندا عن انفجار المرفأ يتعلق بالباخرة "روسس"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:10
مقدمة النشرة المسائية 01-09-2023
13:09
النشرة الجوية 01-09-2023
10:54
سيمون أبو فاضل : إيران أبلغت فرنسا أن ليس لها علاقة بترشيح فرنجية للرئاسة اللبنانية
09:29
مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان من السفارة الإيرانية
08:59
سيمون أبو فاضل : باسيل أخبر القطريين أنه قام بالعمل على نصف الوظيفة بإبعاد فرنجية عن سدة الرئاسة
07:28
ماذا في تفاصيل جولة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان على المرجعيات السياسية؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
03:15
قلق حول صحة راغب علامة بعد صورة نشرتها زوجته جيهان
فن
03:15
قلق حول صحة راغب علامة بعد صورة نشرتها زوجته جيهان
منوعات
05:30
جريمة قتل هزّت الطريق الجديدة
منوعات
05:30
جريمة قتل هزّت الطريق الجديدة
محليات
06:34
الجميل رداً على بري : كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة والمجلس النيابي ليس ملكك
محليات
06:34
الجميل رداً على بري : كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة والمجلس النيابي ليس ملكك
فن
06:38
انتشار فيديو قديم يجمع هيفاء وهبي و جيهان علامة وتغير ملامحهما حديث الجمهور
فن
06:38
انتشار فيديو قديم يجمع هيفاء وهبي و جيهان علامة وتغير ملامحهما حديث الجمهور
محليات
14:55
جريمة تهزّ عرسال.. "قتل زوجتهُ بطريقة وحشيّة"
محليات
14:55
جريمة تهزّ عرسال.. "قتل زوجتهُ بطريقة وحشيّة"
فن
03:58
وفاة الممثل الطفل رابي احمد ووالده بحادث سير اليم
فن
03:58
وفاة الممثل الطفل رابي احمد ووالده بحادث سير اليم
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023