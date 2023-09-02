نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو

نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، حيث تمّ استعراض آخر المستجدات والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وتم تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.