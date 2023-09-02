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محليات

نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو

2023-09-02 | 03:46
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نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو
نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو

نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، حيث تمّ استعراض آخر المستجدات والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وتم تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

وتمّ ‏التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب. ‏

 
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نصرالله التقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو

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