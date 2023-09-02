الصادق يرد على دعوة الحوار من بري : لكلّ حادث حديث...

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "أكس": "أسمع عن ‫الحوار منذ أشهر من الإعلام، لا نعرف شيئًا عن تفاصيله، ويقال أنّنا نعطّله. دون أن نتلقّى دعوة رسمية واحدة. من سيدير الحوار؟ من سيدعى إليه بوجود أكثر من ١٥ كتلة وأكثر من ٢٠ نائبًا مستقلًا؟ كيف ستتم دعوتهم؟ ما هو جدول أعماله؟ هل هو حوار على إسم الرئيس؟ أم مهماته؟ أم على الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة؟ عشرات الأسئلة بدون جواب".



