مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" عرض مع عضو المجلس الفلسطيني السابق لمستجدات الأوضاع
إستقبل مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا، عضو المجلس الوطني الفلسطيني السابق المناضل صلاح صلاح ، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.
وأشار بيان الحزب عقب اللقاء إلى أنه تم خلال الإجتماع "التباحث بالأوضاع والمستجدات العامة في لبنان والمنطقة"، وحيا المجتمعون "المجاهدين والاهالي الصامدين في فلسطين الذين يواجهون الصهاينة رغم كل الضغط والحصار والتآمر عليهم، ليثبتوا للعالم أن الصبر والارادة هما طريق التحرير والنصر مهما كان السلاح متواضعا".