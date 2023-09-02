مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" عرض مع عضو المجلس الفلسطيني السابق لمستجدات الأوضاع

رابطة أساتذة التعليم الثانوي لـ "الجديد" : سيكون هناك لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين الروابط التعليمية ووزير التربية كما سيتمّ الإعلان عن انطلاق التسجيل في 14 أيلول وانطلاق التعليم في الأول من تشرين الأول المقبل في حال تأمنت الأموال وتحققت مطالب الأساتذة