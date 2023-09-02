المرتضى: "الثنائي الوطني" مصرّ على أن يبقى في وحدة كالبنيان المرصوص

أكّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن "الثنائي الوطني (في إشارة إلى "حزب الله" وحركة "أمل") مصرّ على أن يبقى في وحدة كالبنيان المرصوص ولن يبدل تبديلًا، وعلينا أن نحفظ هذه الوحدة ونظهرها في كل المناسبات والإستحقاقات ونجعلها أكثر متانة لما لها من مردود كبير على الحالة الواحدة وعلى الوطن بأسره".