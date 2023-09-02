المرتضى: "الثنائي الوطني" مصرّ على أن يبقى في وحدة كالبنيان المرصوص
أكّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن "الثنائي الوطني (في إشارة إلى "حزب الله" وحركة "أمل") مصرّ على أن يبقى في وحدة كالبنيان المرصوص ولن يبدل تبديلًا، وعلينا أن نحفظ هذه الوحدة ونظهرها في كل المناسبات والإستحقاقات ونجعلها أكثر متانة لما لها من مردود كبير على الحالة الواحدة وعلى الوطن بأسره".
وخلال رعايته مهرجان تكريم الطلاب السنوي 2023 في ميس الجبل، لفت في كلمته للخريجين إلى أنّه "ثقوا أن لبنان ينتظركم وان أياما أحلى ستضرب معكم المواعيد لأن لا ليل ليس بعده شروق ولا عذاب الا وبعده عذوبة. اصمدوا وكونوا حلقة الوصل بين ماضي ذويكم وبين مستقبل اولادكم وابقوا ممسكين بالقلم في يد وبالمبضع في اليد الأخرى. الأول لكتابة الإشعاع الحضاري ثقافة وعلما وفنونا وانفتاحا وعيشا واحدا مسلمين ومسيحيين، والثاني أي المبضع لبتر الغدة السرطانية المتمثلة بالكيان الغاصب الجاثم على كاهلنا اذ لا راحة لنا أو هناء قبل اجتثاثه وتطهير ارضنا المقدسة من رجسه".