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محليات

محمود جباعي: على الحكومة القيام بالإصلاحات أو سنشهد مجدداً على إرتفاع بسعر صرف الدولار

2023-09-02 | 12:51
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محمود جباعي: على الحكومة القيام بالإصلاحات أو سنشهد مجدداً على إرتفاع بسعر صرف الدولار

على الحكومة اللبنانية القيام بالإصلاحات أو سنشهد مجدداً على إرتفاع بسعر صرف الدولار

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محمود جباعي: على الحكومة القيام بالإصلاحات أو سنشهد مجدداً على إرتفاع بسعر صرف الدولار

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