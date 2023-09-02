محمود جباعي يفصّل الأرقام الواردة في التدقيق الجنائي

استقبل المرجع الروحي في طائفة الموحدين الدروز الشيخ ابو علي سليمان ابوذياب في دارته في الجاهلية النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه القاضي غاندي مكارم بحضور رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب وعدد كبير من رجال الدين في زيارة تهنئة بالعمامة المكولسة للشيخ ابوذياب وكان البحث بالأمور المعيشية التي تهم المواطن.