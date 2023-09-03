النهار : وحدات من الجيش نجحت في إيقاف حركة تهريب نازحين سوريّين في الهرمل

التي شهدت في الأيام الأخيرة عملية تهريب واسعة للنازحين السوريّين. وقد دخل هؤلاء خلسة، رغم تشديد الجيش اللبناني الرقابة على الحدود وضبطها، حيث توجد مسافة 16 كيلومتراً للجيش السوري - في كلّ 150 متراً منها حاجز للهجانة السورية - بالإضافة إلى منفذ عبر هذه المنطقة السهل الواسع من قرية الجنطلية السورية مروراً بالعريض ودلك ومطربة وصولاً إلى غرب حوش السيد علي".

كما أشارت صحيفة "النهار"إلى أن الوحدات كثفت عملياتها الأمنية في المحلة بشكل متواصل منذ الإثنين الماضي، نظراً لموقعها الاستراتيجي على الحدود في البقاع الشمالي، حيث أغلق الجيش اليوم أهم نقاط مرور آليات المهرّبين داخل الأراضي اللبنانية لدخول وخروج الأشخاص من وإلى الأراضي السورية، ولم يبقَ أمامهم سوى عبور الجبال الحدودية في منطقة الهرمل سيراً، وهو أمر صعب للغاية بسبب وعورة هذه الجبال، وإغلاق جميع معابرها غير الشرعية باستثناء معبر قلد السبع التابع لفوج الحدود البرية الثاني، وهو ما يساهم في خفض عملية النزوح خلسة إلى لبنان بنسبة 80 في المئة عبر حدود البقاع الشمالي. وقد أسفرت هذه العمليّات الأمنيّة عن توقيف عدد من النازحين ومهرّبين لبنانيّين وعدد من آليات المهرّبين."