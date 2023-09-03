جنبلاط عن قائد الجيش : جبران باسيل بدوش ياه.. أنا بديش ياه؟

استقبلَ المرجع الروحي في طائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو علي سليمان أبو ذياب في دارته في الجاهلية النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه القاضي غاندي مكارم، بحضور رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب وعدد كبير من رجال الدين.

