شارل جبور : باسيل على علم بأن مصلحته مع الممانعة ولن ينتخب فرنجية إلا بهذه الحالة

جعجع: بكافة الأحوال وبكل هالخضم فيكون تكونوا اكيدين من شغلة وحدة قد ما جربوا قد ما حاولوا قد ما ضغطوا وقد ما اغتالوا بنهاية المطاف عا بعبدا ما بيفوتوا