"وكأن شيئا خطيرا يحضر " .. ملحم خلف: إنفلاش النزوح السوري عبر الحدود اللبنانية عن طريق مافيات التهريب لم يعد عملا فرديا



كتب النائب ملحم خلق على موقع "إكس":

إن إنفلاش النزوح السوري عبر الحدود اللبنانية ، عن طريق مافيات التهريب ، لم يعد عملا فرديا بل أضحى عملا أمنيا ممنهجا وضخما، وكأن شيئا خطيرا يحضر... إنها عملية إجتياح تهدد الأمن القومي اللبناني، و الجيش مشكور على ما يقوم به في هذا الصدد ضمن إمكاناته، ولكن هذا لا يكفي... علينا التنبه لما يحاك ل لبنان ، وكشف من يتآمر عليه، والتحرك في كل الإتجاهات في الساعات المقبلة ردعا لهذا الخطر الداهم... وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها من دون أي تخازل!

وماذا ينتظر #النواب بعد من أسوأ كي يمتثلوا فورا لأحكام الدستور لانتخاب رئيس الدولة وانتظام الحياة العامة؟!