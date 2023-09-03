حسين أيوب لـ"وهلق شو": قرار التجديد لليونيفيل له بعد إقليمي وما يجري في سوريا يعطي إشارات مقلقة للبنان بالنسبة للنازحين واحتمال الضغط بموضوع العملة الصعبة والتخوف الأمني

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر منصّة إكس وقال: "من جملة حملة التشويش على لجنة المال والموازنة لتحميلها مسؤولية تقصير الحكومة وفشلها اليكم هذا الخبر الذي عندما قرأته اتصلت فوراً بأمين عام مجلس النواب للتأكد فكان الجواب ان موازنة ٢٠٢٣ لم تصل بعد ليس الى لجنة المال فحسب انما بالمطلق الى المجلس النيابي!"

