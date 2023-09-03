جان عزيز لـ"وهلق شو": الدور القطري في لبنان لديه افضلية على حساب غيره وهو يعرف لبنان واللبنانيين ولديه تجربة في الدوحة

الصحافي وجدي العريضي لـ "الجديد" : المعلومات الأولية تشير بأن السعودية ستدعم بعض القطاعات الأساسية في لبنان وزيارة وسيم منصوري إلى المملكة مفصلية وهامة كما أن السعودية لن تتخلى عن لبنان
ابراهيم كنعان لـ "الجديد" ردًا على عدم الدعوة إلى جلسة لمناقشة موازنة 2023 : اتصلت بالأمين العام لمجلس النواب فأكد أن المشروع لم يصل الى مجلس النواب اصلا لتتم احالته الى لجنة المال
كتب النائب ابراهيم كنعان عبر منصّة إكس وقال: "من جملة حملة التشويش على لجنة المال والموازنة لتحميلها مسؤولية تقصير الحكومة وفشلها اليكم هذا الخبر الذي عندما قرأته اتصلت فوراً بأمين عام مجلس النواب للتأكد فكان الجواب ان موازنة ٢٠٢٣ لم تصل بعد ليس الى لجنة المال فحسب انما بالمطلق الى المجلس النيابي!"