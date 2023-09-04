هل يبدل لودريان بوصلة الرئاسة في الزيارة المقبلة؟

وأعربت المصادر لصحيفة "اللواء" عن إعتقادها أن ما من مساع جديدة في الإستحقاق الرئاسي وليس واضحًا ما إذا كانت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان ستحمل معها أي طرح مغاير للحوار باعتبار أنه نال تحفظات من بعض الفرقاء على إجرائه، معتبرة أن الأفكار التي تطرح حاليًا قد يطلق عليها عنوان "أفكار لملء الوقت الضائع".