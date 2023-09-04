هل يبدل لودريان بوصلة الرئاسة في الزيارة المقبلة؟
رأت مصادر سياسية مطلعة أن رفع السقوف الكلامية من قبل فريق المعارضة يوحي بأن طرح الحوار لن يشق طريقه كما هو مأمول، مؤكدة أن الأجوبة على فكرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وصلت أصداءها وبالتالي سيتضح مصيرها في أقرب وقت ممكن.
وأعربت المصادر لصحيفة "اللواء" عن إعتقادها أن ما من مساع جديدة في الإستحقاق الرئاسي وليس واضحًا ما إذا كانت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان ستحمل معها أي طرح مغاير للحوار باعتبار أنه نال تحفظات من بعض الفرقاء على إجرائه، معتبرة أن الأفكار التي تطرح حاليًا قد يطلق عليها عنوان "أفكار لملء الوقت الضائع".