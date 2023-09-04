الجمهورية : بري متفائل بحذر!
أكدت اوساط قريبة من بري لـ صحيفة "الجمهورية" انه متفائل بحذر حيال فرصة حصول حوار داخلي حول الاستحقاق الرئاسي بعد المبادرة التي أطلقها خلال المهرجان في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.
كما اشارت هذه الاوساط للصحيفة عينها الى انه وعلى رغم من رفض بعض القوى المسيحية والسياسية لمبادرة بري الا انها "تبقى قابلة للنجاح اذا شارك "التيار الوطني الحر" وغالبية نواب الطائفة السنية وجزء من النواب التغييريين في الحوار، علماً ان إشارات إيجابية صدرت عن هؤلاء تعليقاً على طرح رئيس المجلس".