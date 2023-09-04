الجمهورية : بري متفائل بحذر!

كما اشارت هذه الاوساط للصحيفة عينها الى انه وعلى رغم من رفض بعض القوى المسيحية والسياسية لمبادرة بري الا انها "تبقى قابلة للنجاح اذا شارك "التيار الوطني الحر" وغالبية نواب الطائفة السنية وجزء من النواب التغييريين في الحوار، علماً ان إشارات إيجابية صدرت عن هؤلاء تعليقاً على طرح رئيس المجلس".