كنعان: حملة التشويش على لجنة المال مستمرة

وأكمل كنعان: "برسم الرأي العام الذي لا يزال يصدّق مسلسل الحكومة التهرّب من المسؤولية ولا يسعني في هذا المجال الا ان اردد مع اللبنانيين : انتم سعادتنا."

من جملة حملة التشويش على لجنة المال والموازنة لتحميلها مسؤولية تقصير الحكومة وفشلها اليكم هذا الخبر الذي عندما قرأته اتصلت فوراً بأمين عام مجلس النواب للتأكد فكان الجواب ان موازنة ٢٠٢٣ لم تصل بعد ليس الى لجنة المال فحسب انما بالمطلق الى المجلس النيابي!

برسم الرأي العام الذي لا… pic.twitter.com/ISdhbUGZbE