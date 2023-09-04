وزير الدفاع التقى قائد الجيش واطلع منه على الأوضاع الأمنية: تأكيد على بقاء الجيش المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار

استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.