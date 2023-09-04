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محليات

وزير الدفاع التقى قائد الجيش واطلع منه على الأوضاع الأمنية: تأكيد على بقاء الجيش المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار

2023-09-04 | 06:44
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وزير الدفاع التقى قائد الجيش واطلع منه على الأوضاع الأمنية: تأكيد على بقاء الجيش المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار
وزير الدفاع التقى قائد الجيش واطلع منه على الأوضاع الأمنية: تأكيد على بقاء الجيش المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار

استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.

وكان البحث في المهام التي تقوم بها وحدات الجيش في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي للنازحين السوريين الى الأراضي اللبنانية. 

وخلال اللقاء جرى الحديث عن دور الجيش في قطاع جنوب الليطاني في ارساء الاستقرار والطمأنينة في المنطقة.  

وكان تأكيد على ان الجيش يبقى المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار بفضل تضحيات العسكريين وتفانيهم المستمر ذودا عن الوطن.
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وزير الدفاع التقى قائد الجيش واطلع منه على الأوضاع الأمنية: تأكيد على بقاء الجيش المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار

محليات

موريس سليم

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