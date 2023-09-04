بيار بوعاصي : الحل اليوم يكمن بالإحتكام إلى الدستور والرئيس بري يدمّر الهيكل

ناشد امام مسجد منطقة السعديات الشيخ ابراهيم ابراهيم، وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية، التحرك السريع، والعمل على تأهيل جسر السعديات الذي يقع على الأوتوستراد الساحلي، بعد تساقط أجزاء وقطع من الباطون، على السيارات والمارة العابرة تحته، خشية تعرضهم للمخاطر والأذى.
بالصور - محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة يشاركان في اجتماع اتحاد المصارف العربية المنعقد في الرياض
أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيانـ انه "بعدما انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ارسلت اليوم الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره".