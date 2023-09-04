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محليات

بالصور - محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة يشاركان في اجتماع اتحاد المصارف العربية المنعقد في الرياض

2023-09-04 | 08:57
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بالصور - محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة يشاركان في اجتماع اتحاد المصارف العربية المنعقد في الرياض
بالصور - محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة يشاركان في اجتماع اتحاد المصارف العربية المنعقد في الرياض

بالصور - محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة يشاركان في اجتماع اتحاد المصارف العربية المنعقد في الرياض

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بالصور - محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة يشاركان في اجتماع اتحاد المصارف العربية المنعقد في الرياض

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سقوط أجزاء من جسر السعديات ومناشدة لوزارة الاشغال للتحرك بسرعة
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سقوط أجزاء من جسر السعديات ومناشدة لوزارة الاشغال للتحرك بسرعة
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سقوط أجزاء من جسر السعديات ومناشدة لوزارة الاشغال للتحرك بسرعة

ناشد امام مسجد منطقة السعديات الشيخ ابراهيم ابراهيم، وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية، التحرك السريع، والعمل على تأهيل جسر السعديات الذي يقع على الأوتوستراد الساحلي، بعد تساقط أجزاء وقطع من الباطون، على السيارات والمارة العابرة تحته، خشية تعرضهم للمخاطر والأذى.

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سقوط أجزاء من جسر السعديات ومناشدة لوزارة الاشغال للتحرك بسرعة

ناشد امام مسجد منطقة السعديات الشيخ ابراهيم ابراهيم، وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية، التحرك السريع، والعمل على تأهيل جسر السعديات الذي يقع على الأوتوستراد الساحلي، بعد تساقط أجزاء وقطع من الباطون، على السيارات والمارة العابرة تحته، خشية تعرضهم للمخاطر والأذى.

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المالية أرسلت الصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة العام 2023 إلى أمانة مجلس الوزراء تمهيداً لاحالته إلى مجلس النواب
08:34

المالية أرسلت الصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة العام 2023 إلى أمانة مجلس الوزراء تمهيداً لاحالته إلى مجلس النواب

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيانـ انه "بعدما انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ارسلت اليوم الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره".

08:34

المالية أرسلت الصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة العام 2023 إلى أمانة مجلس الوزراء تمهيداً لاحالته إلى مجلس النواب

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيانـ انه "بعدما انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ارسلت اليوم الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره".

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