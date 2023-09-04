بالصور - محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة يشاركان في اجتماع اتحاد المصارف العربية المنعقد في الرياض

ناشد امام مسجد منطقة السعديات الشيخ ابراهيم ابراهيم، وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية، التحرك السريع، والعمل على تأهيل جسر السعديات الذي يقع على الأوتوستراد الساحلي، بعد تساقط أجزاء وقطع من الباطون، على السيارات والمارة العابرة تحته، خشية تعرضهم للمخاطر والأذى.