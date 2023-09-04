بالصور - محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة يشاركان في اجتماع اتحاد المصارف العربية المنعقد في الرياض

مشاهد من اجتماع اتحاد المصارف العربية في #الرياض ويبدو فيها محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة #وسيم_منصوري pic.twitter.com/4lRkqNwKYh
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 4, 2023
مشاهد من اجتماع اتحاد المصارف العربية في #الرياض ويبدو فيها محافظ المصرف السعودي المركزي وحاكم مصرف لبنان بالانابة #وسيم_منصوري pic.twitter.com/4lRkqNwKYh
ناشد امام مسجد منطقة السعديات الشيخ ابراهيم ابراهيم، وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية، التحرك السريع، والعمل على تأهيل جسر السعديات الذي يقع على الأوتوستراد الساحلي، بعد تساقط أجزاء وقطع من الباطون، على السيارات والمارة العابرة تحته، خشية تعرضهم للمخاطر والأذى.
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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيانـ انه "بعدما انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ارسلت اليوم الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره".