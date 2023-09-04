وزير الخارجية استقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان

توفي الشاب علي إبن خبير الاعشاب اللبناني زين الأتات مساء اليوم في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام

وكان علي الاتات ( 31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة “بغي” كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.