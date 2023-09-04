بيار بوعاصي : المطلوب انتخاب رئيس جمهورية فعلي وليس "الخروج بأقل خسائر ممكنة"

توفي الشاب علي إبن خبير الاعشاب اللبناني زين الأتات مساء اليوم في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ اياموكان علي الاتات ( 31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة “بغي” كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.
إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم مسؤول ملف النازحين السوريين في "حزب الله" النائب السابق نوار الساحلي ومسؤول ملف النازحين في "التيار الوطني الحر" نقولا شدراوي، وبحث معهما اتخاذ الاجراءات الهادفة لمعالجة هذا الملف.
قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط في تصريح له على منصة "اكس": طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول. وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآسٍ جديدة وبعدها سنعود للحوار الذي لا بديل عنه. الأفضل إذاً وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب لحوارٍ جاد للخروج من الأزمة".