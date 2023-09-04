إشكال وإطلاق نار وإحراق مشتل زهور في القرقف العكارية
أفاد مراسل "الجديد"، بأنه "وقع اشكال في بلدة القرقف - عكار بعد قيام مجموعة من الشبان من آل رفاعي بالاعتداء على المدعو "م.ر" الملقب بالزعيم تطور على اثرها الاشكال، حيث تدخل اشقاء المعتدى عليه وقاموا بضرب المدعو "ع.ر" الملقب زبيدة واطلاق الرصاص في الهواء دون تسجيل اصابات".
وعلى اثر الاشكال تم احراق مشتل معد لزرع الزهور عائد للمدعو "ر.ر" بالملقب بالزعيم، واطلاق الرصاص على منازل عائدة لآل الزعيم في البلدة المذكورة.
وعرف ان الاشكال ناتج عن منع آل الزعيم من التجول في بلدة القرقف العكارية.