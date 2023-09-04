وفاة نجل خبير الأعشاب زين الأتات متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ أيام

توفي الشاب علي إبن خبير الاعشاب اللبناني زين الأتات مساء اليوم في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام

وكان علي الاتات ( 31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة “بغي” كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.