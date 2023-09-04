الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وفاة نجل خبير الأعشاب زين الأتات متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ أيام

2023-09-04 | 13:15
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وفاة نجل خبير الأعشاب زين الأتات متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ أيام
وفاة نجل خبير الأعشاب زين الأتات متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ أيام

توفي الشاب علي إبن خبير الاعشاب اللبناني زين الأتات مساء اليوم في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام
وكان علي الاتات ( 31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة “بغي” كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.

علي سبق ان تعرض في السنوات الماضية للخطف، وأفرج عنه مقابل فدية مالية، وهو عرف بأخلاقه الطيبة، وهو مقرب من شخصيات لامعة تحت الأضواء.
وفاة نجل خبير الأعشاب زين الأتات متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ أيام

محليات

علي الأتات

زين الأتات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بري لـ الجمهورية: لنرسم خط النهاية للأزمة
إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة في 4 أيلول 2023

اقرأ ايضا في محليات

رابطة موظفي الإدارة العامة: لاستمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الأسبوع
16:45

رابطة موظفي الإدارة العامة: لاستمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الأسبوع

رابطة موظفي الإدارة العامة: لاستمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الأسبوع

16:45

رابطة موظفي الإدارة العامة: لاستمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الأسبوع

رابطة موظفي الإدارة العامة: لاستمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الأسبوع

زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك الواقعة على خط الجبهة
14:57

زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك الواقعة على خط الجبهة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية.

14:57

زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك الواقعة على خط الجبهة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية.

مش دقيق | ما حقيقة فيديو إعلان بشار الأسد إستقالته
Play
14:53
Play

مش دقيق | ما حقيقة فيديو إعلان بشار الأسد إستقالته

مش دقيق | ما حقيقة فيديو إعلان بشار الأسد إستقالته

14:53

مش دقيق | ما حقيقة فيديو إعلان بشار الأسد إستقالته

مش دقيق | ما حقيقة فيديو إعلان بشار الأسد إستقالته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023