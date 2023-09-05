الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الجمهورية: الوضع في عين الحلوة أشبه بالإصبع على الزناد

2023-09-05 | 01:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجمهورية: الوضع في عين الحلوة أشبه بالإصبع على الزناد
الجمهورية: الوضع في عين الحلوة أشبه بالإصبع على الزناد

كتبت صحيفة الجمهورية، أنه "على الضفة المقابلة للازمة الرئاسية، يتموضَع همّان آخران يشغلان بال اللبنانيين، يتبدّى الاول في الخطر الكامن في المخيمات الفلسطينية، لا سيما في مخيم عين الحلوة، الذي ابلغت مصادر امنية مسؤولة الى الجمهورية، ان المؤشرات غير مطمئنة، حيث ان ذيول التوترات الاخيرة لم تتبدّد بعد في ظل المماطلة الحاصلة على هذا الصعيد، ما يُبقي الوضع في المخيم أشبه بالاصبع على الزناد".

وأما الهمّ الثاني، فيتبدّى في ما سمّته المصادر عينها "زحف النازحين السوريين في اتجاه لبنان"، وهو الامر الذي يُفاقم من مخاطر هذه القنبلة الموقوتة التي تهدد كيان لبنان".

وأكدت المصادر انه "لا بد من اتخاذ اجراءات صارمة من قبل لبنان وسوريا لمنع هذا النزوح الخطير"، مشيرة "في هذا السياق الى بيانات الجيش الاخيرة التي اشارت الى احباط آلاف محاولات التسلل لسوريين في اتجاه لبنان". وقالت: "اذا كانت آلاف المحاولات قد احبطت، فكم هو عدد المحاولات التي نجحت؟ لا نستبعد ان تكون بالآلاف ايضاً".
 
مقالات ذات صلة
الجمهورية: الوضع في عين الحلوة أشبه بالإصبع على الزناد

محليات

مخيم عين الحلوة

صحيفة الجمهورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجمهورية: منصوري سيبقى في السعودية ليومين إضافيين لعقد لقاءات مع شخصيات استثمارية عربية
الجمهورية: مبادرة بري قائمة رغم التشنج

اقرأ ايضا في محليات

جعجع بحث مع الراعي هاتفياً آخر المستجدات في لبنان خاصة الملف الرئاسي
06:53

جعجع بحث مع الراعي هاتفياً آخر المستجدات في لبنان خاصة الملف الرئاسي

أجرى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بغبطة أبينا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

06:53

جعجع بحث مع الراعي هاتفياً آخر المستجدات في لبنان خاصة الملف الرئاسي

أجرى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بغبطة أبينا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

جورج عطالله : التخوف من العقوبات بلور فكرة "قد ننتخب رئيساً في أيلول"
Play
06:09
Play

جورج عطالله : التخوف من العقوبات بلور فكرة "قد ننتخب رئيساً في أيلول"

جورج عطالله : التخوف من العقوبات بلور فكرة "قد ننتخب رئيساً في أيلول"

06:09

جورج عطالله : التخوف من العقوبات بلور فكرة "قد ننتخب رئيساً في أيلول"

جورج عطالله : التخوف من العقوبات بلور فكرة "قد ننتخب رئيساً في أيلول"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023