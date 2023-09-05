الجمهورية: الوضع في عين الحلوة أشبه بالإصبع على الزناد

وأما الهمّ الثاني، فيتبدّى في ما سمّته المصادر عينها "زحف النازحين السوريين في اتجاه لبنان"، وهو الامر الذي يُفاقم من مخاطر هذه القنبلة الموقوتة التي تهدد كيان لبنان".وأكدت المصادر انه "لا بد من اتخاذ اجراءات صارمة من قبل لبنان وسوريا لمنع هذا النزوح الخطير"، مشيرة "في هذا السياق الى بيانات الجيش الاخيرة التي اشارت الى احباط آلاف محاولات التسلل لسوريين في اتجاه لبنان". وقالت: "اذا كانت آلاف المحاولات قد احبطت، فكم هو عدد المحاولات التي نجحت؟ لا نستبعد ان تكون بالآلاف ايضاً".